Комиссаров не будет: в столице на месте "Копейки" построят фонтан

При этом, как подчеркнул хоким Мирабадского района, официального решения о судьбе убранного памятника еще нет.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Ташкенте возле Северного вокзала на месте недавно демонтированного монумента "Герб Ташкента", метко прозванного столичными жителями "Копейкой" и "руками загребущими", построят современный фонтан, сообщает корреспондент Sputnik.

Столичные жители после демонтажа "Копейки" 4 мая начали гадать, что же будет на месте одного из самых странных монументов города. Некоторые в контексте возвращения памятника "Дружба народов" и монумента генералу Сабиру Рахимову предполагали, что, возможно, на своем месте может возродиться и памятник 14 туркестанским комиссарам, установленный здесь в 1962 году и убранный на заре независимости.

"На этом месте будет возведен фонтан. Решения, что будет с убранным памятником, пока нет. Сейчас он находится на хранении. Демонтаж был проведен потому, что два памятника на аллее — монумент "Герб Ташкента" и возвращаемый сюда памятник каракалпакскому поэту Бердаху — выбивались бы из единого архитектурного ансамбля", — рассказал Sputnik хоким Мирабадского района Шухрат Пулатов.

Позади фонтана появится новая аллея, где и установят памятник Бердаху. Хокимият планирует завершить все работы к концу мая.

При этом хоким не смог подтвердить информацию о том, что Северный вокзал столицы в ближайшее время станет более удобным для граждан. Сегодня его территория обнесена забором и небольшим декоративным ограждением, которое не позволяет автобусам и автомобилям напрямую подъезжать к нему.

Кроме того, здесь крайне неудобно расположены пешеходные переходы и отсутствует вменяемая стоянка для автомобилей. Решение этой проблемы, по словам хокима, зависит от "Узбекистон темир йуллари", которая и так делает много для улучшения качества и условий перевозки пассажиров.