Месяц Рамадан официально начнется 17 мая

Изменения в календаре связаны с датой восходы луны, заявляют в Управлении мусульман Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Священный месяц Рамадан в 2018 году начнется 17 мая, сообщает портал "Народное слово" со ссылкой на официальное заявление Управления мусульман Узбекистана.

Это связано с изменением даты восхода луны.

Ранее сообщалось, что месяц Рамадан в мусульманских странах должен начаться 16 мая, но он может быть сдвинут на один день. Он продлится до 15 июня.

В этот период из Узбекистана планируют совершить хадж 1,2 тысячи человек. Стоимость паломничества составляет около 1,7 тысячи долларов на 10 дней.

© Sputnik / Глеб Киселев Около 6 миллионов мусульман в РФ соблюдают пост в Рамадан

Рамадан — месяц обязательного для всех мусульман поста (саум), считается одним из пяти столпов ислама. Он завершится одним из двух главных исламских праздников — Ураза-байрамом. Разговение в Рамадан (ифтар) наступает только после заката солнца. Завершить прием пищи необходимо за два часа до восхода солнца, около 3:00.

Кроме того, во время Рамадана каждый мусульманин выплачивает милостыню в пользу бедных или неимущих — фитр. Вечернее и ночное время верующие стараются проводить в молитвах или за чтением и изучением Корана.

Основными целями поста в исламском мире считаются телесное и духовное очищение, а также усмирение низменных страстей и инстинктов.