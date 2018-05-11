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Студенты в образовательном центе в Термезеском районе по обучению афганских граждан при Министерстве высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.

Сколько студентов по гранту примет новый институт ветеринарии

© Национальное информационное агентство Узбекистана
В Узбекистане
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Новое учреждение на базе Самаркандского сельскохозяйственного института создали по указу президента Шавката Мирзиёева.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Узбекистане создали новое учебное заведение — Самаркандский институт ветеринарной медицины на базе Самаркандского сельскохозяйственного института, это сделано по указу президента Шавката Мирзиёева, сообщила в канале Telegram пресс-служба Министерства юстиции.

Утверждена квота на прием в вуз по грантам — в 2018 году на первый курс бакалавриата поступят 275 абитуриентов, в магистратуру — 50 человек. Остальные 525 человек поступят в институт на договорной основе.

Преподаватели института займутся подготовкой специалистов высокой квалификации в области животноводства и ветеринарии. При этом сельскохозяйственный институт и его академический лицей переходят в ведомство Министерства высшего и среднего образования.

Теги:
вуз, Ветеринарный контроль, Самарканд, Высшее образование



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