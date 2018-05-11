Сколько студентов по гранту примет новый институт ветеринарии

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Узбекистане создали новое учебное заведение — Самаркандский институт ветеринарной медицины на базе Самаркандского сельскохозяйственного института, это сделано по указу президента Шавката Мирзиёева, сообщила в канале Telegram пресс-служба Министерства юстиции.

Утверждена квота на прием в вуз по грантам — в 2018 году на первый курс бакалавриата поступят 275 абитуриентов, в магистратуру — 50 человек. Остальные 525 человек поступят в институт на договорной основе.

Преподаватели института займутся подготовкой специалистов высокой квалификации в области животноводства и ветеринарии. При этом сельскохозяйственный институт и его академический лицей переходят в ведомство Министерства высшего и среднего образования.