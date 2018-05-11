В Узбекистане стало меньше золота

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Центральный Банк Республики Узбекистан сообщил о том, что в стране уменьшился запас золотовалютных резервов.

По данным на 1 мая запас составляет 28,3 миллиарда долларов. При этом 14,4 миллиарда — это активы в иностранной валюте, 13,9 — монетарное золото. В апреле эти показатели составляли 28,4, 14,5 и также 13,9 соответственно.

Ранее Центробанк сообщал о начале продаже драгоценных металлов из запаса Узбекистана иностранным гражданам. Выпущенные в оборот слитки теперь могут приобретать в качестве инвестиций в том числе нерезиденты Узбекистана.

Соответствующий проект закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" был опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства. Документ может поступить в парламент в июле. Порядок оборота и список разрешенных к продаже металлов определит кабинет министров Узбекистана.