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Велосипедисты

В Узбекистане внедрят систему фотофиниша на велогонках

© Sputnik / Владимир Трефилов
В Узбекистане
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Она применяется для точной регистрации результатов на соревнованиях и соответствует международным стандартам.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Велосипедисты в Узбекистане впервые используют систему фотофиниша для более точной регистрации результатов на соревнованиях, сообщает портал "Новости Узбекистана" со ссылкой на заявление в ходе встречи в Национальном олимпийском комитете.

Во время массовых соревнований фотофиниш становится единственным судейским инструментом. Он фиксирует момент пересечения участником финишной черты и приводит изображение, которое можно пересмотреть.

По словам президента НОК Узбекистана Умида Ахматджанова, организация стремится проводить в республике как можно больше международных спортивных мероприятий. Также он предложил принять в стране не только чемпионат Азии, но и чемпионат мира.

Велосипедисты из Узбекистана на чемпионате Азии по велоспорту
© Facebook / Cycling 4U
Узбекские велосипедисты вошли в тройку лидеров на чемпионате Азии

На мероприятии присутствовали министр физической культуры и спорта Шоакрам Исроилов и первый зампредседателя Федерации велосипедного спорта Козим Уринбойхужаев. Присутствующие обсуждали подготовку к чемпионату Азии по велосипедному спорту на шоссе "2019 Asian Road Para & Cycling Championships", который пройдет в Узбекистане в марте 2019 года.

На последнем чемпионате Азии, который прошел в феврале 2018 года в малайзийском Куала-Лумпуре, узбекские велосипедисты смогли войти в тройку лидеров. Муроджон Холмуратов набрал 35 очков и занял третье место среди 17 спортсменов. Его опередили участники из ОАЭ и Японии Мирза Аль-Хаммади и Шунсуке Имамура с 55 и 43 очками соответственно.

Теги:
велоспорт, чемпионат, Узбекистан, Шоссейные гонки



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