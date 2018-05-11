В Узбекистане внедрят систему фотофиниша на велогонках

Она применяется для точной регистрации результатов на соревнованиях и соответствует международным стандартам.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Велосипедисты в Узбекистане впервые используют систему фотофиниша для более точной регистрации результатов на соревнованиях, сообщает портал "Новости Узбекистана" со ссылкой на заявление в ходе встречи в Национальном олимпийском комитете.

Во время массовых соревнований фотофиниш становится единственным судейским инструментом. Он фиксирует момент пересечения участником финишной черты и приводит изображение, которое можно пересмотреть.

По словам президента НОК Узбекистана Умида Ахматджанова, организация стремится проводить в республике как можно больше международных спортивных мероприятий. Также он предложил принять в стране не только чемпионат Азии, но и чемпионат мира.

На мероприятии присутствовали министр физической культуры и спорта Шоакрам Исроилов и первый зампредседателя Федерации велосипедного спорта Козим Уринбойхужаев. Присутствующие обсуждали подготовку к чемпионату Азии по велосипедному спорту на шоссе "2019 Asian Road Para & Cycling Championships", который пройдет в Узбекистане в марте 2019 года.

На последнем чемпионате Азии, который прошел в феврале 2018 года в малайзийском Куала-Лумпуре, узбекские велосипедисты смогли войти в тройку лидеров. Муроджон Холмуратов набрал 35 очков и занял третье место среди 17 спортсменов. Его опередили участники из ОАЭ и Японии Мирза Аль-Хаммади и Шунсуке Имамура с 55 и 43 очками соответственно.