Страховщиков в Узбекистане могут освободить от налогов на прибыль

Минфин разработал и вынес на обсуждение постановление президента о мерах по реформированию страхового рынка.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Министерство финансов Узбекистана разработало и вынесло на обсуждение постановление президента "О мерах по реформированию и обеспечению ускоренного развития страхового рынка Республики Узбекистан", документ опубликован на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых актов страны.

Если постановление примут, то с 1 января страховщиков в Узбекистане могут освободить от уплаты налога на прибыль (доход) сроком на 3 года. До 2021 года в этой сфере намерены повысить минимальные размеры уставного капитала.

Кроме того, документ запрещает административное вмешательство в деятельность страховщика, принуждение к заключению договоров и необоснованным рискам, нарушение принципов здоровой рыночной экономики, то есть демпинг и отклонение от среднерыночных тарифов.

Также предполагается создать крупную перестраховочную компанию с привлечением ведущих международных страховых компаний.

Минфин предлагает Государственную инспекцию по страховому надзору Агентством по развитию страхового рынка.

В марте правительство Узбекистана представило концепцию реформирования налоговой системы. Одна из основных мер — объединение страховых взносов с подоходными налогами и единым социальным платежом. Этот платеж составит 25% от уровня доходов.