Ребенок погиб на аттракционе "Небоскреб" в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В субботу, 12 мая, около 21:35 на аттракционе "Небоскреб" в в Ташкенте администрация обнаружила 11-летнего мальчика в бессознательном состоянии, сообщает пресс-служба акционерного общества "Узбекистон темир йуллари".

Через минуту к месту происшествия прибыл фельдшер медицинской помощи парка и начал оказывать на месте первую помощь. Затем ребенка перенесли в медпункт.

"В процессе оказания первой медицинской помощи был осуществлен звонок в службу скорой помощи. В 22:00 пострадавший в сопровождении фельдшера медицинской службы парка и близких был вывезен в первую городскую больницу, где по приезде была констатирована смерть", — уточняется в сообщении.

Администрация парка выражает свои соболезнования родным и близким мальчика. 13-14 мая на территории парка отменили все увеселительные мероприятия.