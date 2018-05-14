В Узбекистане сократят долю участия государства в экономике

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Республике Узбекистан к 1 сентября 2018 года примут меры по сокращению участия государства в экономике, говорится в постановлении президента, разработанном Министерством экономики.

Речь идет о ряде изменений, среди которых введение принципов "приоритета конкуренции" и "один за два".

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Первый предусматривает запрет на создание в республике госпредприятий и коммерческих организаций, более 50% акций которых принадлежат государству. Второй отменит или передаст в частный сектор действующие государственные инструменты регулирования экономики.

Кроме того, со следующего года отдельные виды государственных функций передадут от органов государственного управления в частный сектор и институты гражданского общества. Власти предполагают ввести лицензирование на оказание охранных услуг.

Все меры предлагают для ликвидации бюрократических преград и барьеров. Документ могут изменить или дополнить.