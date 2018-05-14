Хокимият Ташкента создаст рабочую группу по проблеме затопления улиц

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. При хокимияте Ташкента заработает рабочая группа по предотвращению затопления улиц, сообщает пресс-служба администрации столицы.
Специалисты предложат способы предотвращения таких ситуаций и изучат дренажную систему города.
Напомним, что накануне Ташкент в очередной раз серьезно затопило после дождя. За два часа водой заполнились десятки улиц по всему городу, она полностью покрыла дорожные полотна.
По прогнозам Узгидромета, дождливая погода в столице Узбекистана может сохраниться до четверга.
Одной из причин могло стать самовольное перекрытие дренажных лотков, уточняют в хокимияте. Власти призвали жителей города объединить усилия в борьбе с подтоплениями.
В феврале 2015 года правительство Узбекистана утвердило Концепцию по обеспечению устойчивого функционирования подземных и наземных водотоков при возникновении чрезвычайных ситуаций.