Хокимият Ташкента создаст рабочую группу по проблеме затопления улиц

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. При хокимияте Ташкента заработает рабочая группа по предотвращению затопления улиц, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Специалисты предложат способы предотвращения таких ситуаций и изучат дренажную систему города.

Напомним, что накануне Ташкент в очередной раз серьезно затопило после дождя. За два часа водой заполнились десятки улиц по всему городу, она полностью покрыла дорожные полотна.

Фото: Водители Ташкента Ташкент поплыл: город затопило всего за пару часов ливня

По прогнозам Узгидромета, дождливая погода в столице Узбекистана может сохраниться до четверга.

Одной из причин могло стать самовольное перекрытие дренажных лотков, уточняют в хокимияте. Власти призвали жителей города объединить усилия в борьбе с подтоплениями.

В феврале 2015 года правительство Узбекистана утвердило Концепцию по обеспечению устойчивого функционирования подземных и наземных водотоков при возникновении чрезвычайных ситуаций.