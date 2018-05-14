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Трое байкеров из знаменитого мотоклуба Ночные волки накануне вечером прибыли в Узбекистан

"Ночные волки" об Узбекистане: Средняя Азия — это наши братья

Sputnik
В Узбекистане
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (140)
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Мотоциклисты возложили цветы к Вечному огню на мемориале "Братские могилы", они прибыли в рамках пробега к годовщине Тегеранской конференции.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Трое байкеров из знаменитого мотоклуба "Ночные волки" накануне вечером прибыли в Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik.

Ташкент встретил мотоциклистов проливным дождем и широкими объятиями коллег из местных мотоклубов. Уже сегодня они посетили мемориал "Братские могилы", где возложили цветы к Вечному огню.

Ташкентское небо озарил салют Победы
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ташкентское небо озарил салют Победы

В республику байкеры прибыли в рамках мотопробега, приуроченного к 75-летию Тегеранской конференции, в ходе которой в годы Второй мировой войны лидеры союзных стран Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт приняли решение об открытии "второго фронта" в Европе.

Подробнее о путешествии корреспонденту Sputnik рассказал представитель Красногорского отделения международного мотоклуба "Ночные волки", руководитель автопробега Виталий Падалкин.

"Первое впечатление: Ташкент — красивый город. Отсюда мы планируем поехать в Самарканд и Бухару. Так как не удалось договориться о проезде через Туркменистан, из Бухары пойдем до Нукуса, потом Бейнеу, дальше, если повезет, паромом до Баку. Если не сложится с паромом, придется объезжать через Астрахань. Конечная точка маршрута — Иран. Мы посетим Тегеран, Исфахан, Шераз и Бушер, в Москву планируем вернуться 4 июня", — рассказал он.

По словам собеседника, байкеры также рассматривали вариант заезда из Узбекистана в Китай или Афганистан и дальше в Иран, однако позже отказались от этой идеи. Это связано, отметил Падалкин, с вопросами безопасности, так как, например, при проезде через Афганистан необходимо обязательное американское сопровождение.

"Средняя Азия — это наши братья, те, с кем вместе мы воевали, с кем у нас есть общая история, общая память. Раньше была одна страна, сейчас мы разбрелись по коммуналкам, но забыли, что коридор у всех один. Хотя мотопробег приурочен к 75-летию Тегеранской конференции, но главное — он посвящен героям Великой Отечественной войны. Мы не делаем никаких политических заявлений. Это мотопробег целиком посвящен памяти павших", — рассказал Падалкин.

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Узбекистан очень удивил российских байкеров своей открытостью. До приезда в республику они много слышали о знаменитых узбекских блокпостах, расположенных на границах областей, где у каждого проезжающего требуют документы.

"Я был удивлен, что мы от погранперехода "Дустлик" до Ташкента практически не останавливались. То есть мы отдыхали, перекусывали, осматривали окрестности, но на блокпостах не останавливались. Помню, подъехали к одному блокпосту, думали, что сейчас кирдык, остановят. Оказалось, нет, гаишник нам рукой помахал, и мы поехали дальше", — сказал руководитель мотопробега.

По его словам, сегодня в странах СНГ становится все меньше ветеранов и история поневоле стирается. При этом на Западе, отметил собеседник, есть четкая позиция, что историю надо переписывать.

"Для того чтобы не дать некоторым странам ее переписать, чтобы все знали, что великую победу в войне завоевал СССР и все его народы, проводится этот автопробег. И важно помнить, что война коснулась всех семей на территории Советского Союза, люди уходили на войну, погибали, и просто так взять и вычеркнуть это в угоду кому-то нельзя", — подчеркнул Падалкин.

По его мнению, если человек не помнит о своих предках, которые проливали за него кровь, завоевали в этой жутчайшей войне свободу и победу, то он не уважает себя и свою страну.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (140)
Теги:
война, мотоцикл, мемориал, Узбекистан, Государственные праздники



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