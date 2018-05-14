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Кран в ванной комнате, архивное фото

В ряде районов Ташкента отключат воду из-за строительства метро

© Sputnik / Евгений Одиноков
В Узбекистане
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Также в аэропорту города и здании акционерного общества "Ташкентская теплоэлектроцентраль" понизят давление воды.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. С 9:00 15 мая до 21:00 16 мая в ряде районов Ташкента отключат воду из-за строительства новой линии метрополитена, сообщает пресс-центр предприятия "Сувсоз".

Речь идет о махаллях Маърифат, Бойсун, А.Яссавий, Ашрафий, Журабек, Бешбола, Жаркургон, Ширинобод, Махмур, Алимкент, Куксарой, Парвоз, Авивсозлар, Дилбог, Бирлашган, Яшнобод, Илтифот, Хосият, Бешарик, Наврузобод в Яшнабадском районе.

Шавкат Мирзиёев в Юнусабадском районе Ташкента
Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев рассказал, за счет чего будет снижена стоимость проезда в метро

Также воды не будет в ТЦ-7, на Мельничном комбинате, на базе Tufin на улице Фаргона йули, на рынке Кадышева и в Железнодорожной прокуратуре.

В Мирабадском районе отключения коснутся улицы Фитрат, махаллей Алтынкуль, Карасу, Саракуль, Фитрат, Навбахор, Янгизамон, Истиклол, Фуркат, Навруз, Биродарлик, Темирйулчилар, в Сергелийском — улицы Чаштепинской, Саади, улицы Кумарык с проездами и Авиагородка.

В Яккасарайском районе воду отключат в массивах Башлык и Кушбеги, в домах №46/1, 46/2, 46/3, 61, 63, 67 по улице Бобура.

Кроме того, на двух объектах в это время повысят давление воды — в аэропорту и в здании Ташкентской теплоэлектроцентрали.

В Ташкенте продолжается строительство Юнусабадской линии метрополитена. Для прокладки тоннеля рабочие выполнили бетонные работы протяженностью 305 метров. Линию длиной 2,9 километра планируют сдать в эксплуатацию в 2019 году.

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Теги:
вода, ЖКХ, метро, Ташкент, Крупномасштабное строительство



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