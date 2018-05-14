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Преступник за решеткой

Торговец людьми Фахриддин Тилляев вышел на свободу по амнистии

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В Узбекистане
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В 2014 году его осудили на 10 лет и 8 месяцев по статье 135 Уголовного кодекса Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Фахриддин Тилляев, которого в марте 2014 года Шайхантахурский районный суд Ташкента осудил на 10 лет и 8 месяцев, вышел на свободу по амнистии, сообщает пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

На дело повлиял акт амнистии от 12 декабря 2013 года, на основании которого наказание сократили на четверть — до 6 лет и 6 месяцев. В мае этот срок истек.

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Напомним, что Фахриддина Тилляева осудили по статье 135 Уголовного кодекса Республики Узбекистан "Торговля людьми".

Торговля людьми относится к главе VI раздела I УК Узбекистана "Преступления против свободы, чести и достоинства". Это преступление наказывается ограничением или лишением свободы от трех до пяти лет.

В случае применения насилия, похищения или с использованием служебного положения — до 8 лет. Если похищают ребенка до 18 лет или ситуация приводит к смерти кого-нибудь из потерпевших, за торговлю людьми в Узбекистане можно получить до 12 лет тюрьмы.

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Теги:
амнистия, тюрьма, Узбекистан, Амнистия



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