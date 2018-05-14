"Узбекистон хаво йуллари" откроет дополнительные рейсы в Ургенч

Вылеты из Ташкента в Ургенч, из Ургенча в Нукус, из Нукуса в Ташкент и из Ургенча в Ташкент будут осуществляться 18 и 25 мая.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Национальная авикомпания "Узбекистон хаво йуллари" на этой и следующей неделе введет дополнительные рейсы до Нукуса и Ургенча, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Рейсы из Ташкента в Ургенч, из Ургенча в Нукус, из Нукуса в Ташкента, из Ташкента в Ургенч и из Ургенча в Ташкент будут выполняться в 07:00, 09:20, 10:40, 08:00 и 10:20 соответственно. Они намечены на 18 и 25 мая.

Пресс-служба авиакомпании "Узбекистон хаво уйллари" Государство готово приватизировать Uzbekistan Airways

Полеты осуществят на современных комфортабельных лайнерах.

На прошлой неделе правительство Узбекистана заявило о возможности приватизации "Узбекистон хаво йуллари". Это связано со стратегическими целями государства на ближайшие 5 лет, среди которых вступление во Всемирную торговую организацию.

"Узбекистон хаво йуллари" ("Uzbekistan Airways") — крупнейшая авиакомпания Узбекистана, организует перелеты в более 50 пунктов назначения, в том числе стран Европы, Центральной Азии и Северной Америки, работает с 1992 года.