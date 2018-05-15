Замхокима Ташкента призвал обеспечить жителей водой в дни отключения

Соответствующее заявление Нодыр Максумов сделал на собрании, он поручил сотрудникам "Сувхоз" обратить особое внимание на уязвимые слои населения — пенсионеров и инвалидов.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Заместитель хокима Ташкента Нодыр Максумов на собрании администрации и управляющих компаний поручил сотрудникам "Сувхоз" обеспечить всех жителей города питьевой водой на время двухдневного отключения, сообщает портал "Новости Узбекистана".

"Особенно важно, чтобы на эти два дня без воды не остались одинокие пенсионеры, инвалиды и прочие уязвимые слои населения. Если нужно, прикрепите к таким гражданам отдельного человека, но чтобы люди не чувствовали дискомфорта", — заявил он.

Он также призвал достучаться до каждого и обязательно проинформировать граждан об отключении воды и его причинах.

Ранее сообщалось об отключении воды 15-16 мая в ряде районов Ташкента из-за строительства Юнусабадской линии метрополитена. Речь идет о Яшнабадском, Мирабадском и Яккасарайском районах, о Мельничном комбинате, Железнодорожной прокуратуре и рынке Кадышева.