Министерство экономики займется улучшением оснащения сельхозтехникой

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Узбекистан модернизирует предприятия сельскохозяйственной техники за счет средств международных финансовых институтов, говорится в постановлении президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов своевременного оснащения сельского хозяйства сельскохозяйственной техникой".
Власти планируют устранить ряд недостатков в этой сфере, среди которых отсутствие юридической определенности в поставке техники машинно-тракторным паркам, недостаточное количество самоходной техники, неконкурентная себестоимость узбекской сельхозтехники и проблемы с финансированием производства.
В 2018 году в Узбекистан поставят дополнительную сельхозтехнику, всего более 11,2 тысячи единиц. Около 10% придется на пропашные высококлиренсные тракторы, часть из них закупят по лизингу.
Введен новый порядок поставок. Теперь заказы формируются на региональных ярмарках с участием отечественных и мировых производителей.