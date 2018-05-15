Министерство экономики займется улучшением оснащения сельхозтехникой

Постановление президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов своевременного оснащения сельского хозяйства сельскохозяйственной техникой" предполагает устранение ряда недочетов в работе.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Узбекистан модернизирует предприятия сельскохозяйственной техники за счет средств международных финансовых институтов, говорится в постановлении президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов своевременного оснащения сельского хозяйства сельскохозяйственной техникой".

© Sputnik / Игорь Зарембо Мирзиёев поручил создать собственный бренд сельхозтехники

Шавкат Мирзиёев поручил Министерству экономики, Министерству финансов и Государственному комитету по инвестициям за три месяца разработать предложения по привлечению инвестиций.

Власти планируют устранить ряд недостатков в этой сфере, среди которых отсутствие юридической определенности в поставке техники машинно-тракторным паркам, недостаточное количество самоходной техники, неконкурентная себестоимость узбекской сельхозтехники и проблемы с финансированием производства.

В 2018 году в Узбекистан поставят дополнительную сельхозтехнику, всего более 11,2 тысячи единиц. Около 10% придется на пропашные высококлиренсные тракторы, часть из них закупят по лизингу.

Введен новый порядок поставок. Теперь заказы формируются на региональных ярмарках с участием отечественных и мировых производителей.