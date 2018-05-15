14:32 15 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Техника на стройплощадке

Министерство экономики займется улучшением оснащения сельхозтехникой

© Sputnik / Игорь Онучин
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
28 0 0

Постановление президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов своевременного оснащения сельского хозяйства сельскохозяйственной техникой" предполагает устранение ряда недочетов в работе.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Узбекистан модернизирует предприятия сельскохозяйственной техники за счет средств международных финансовых институтов, говорится в постановлении президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов своевременного оснащения сельского хозяйства сельскохозяйственной техникой".

Уборка урожая зерновых на полях
© Sputnik / Игорь Зарембо
Мирзиёев поручил создать собственный бренд сельхозтехники
Шавкат Мирзиёев поручил Министерству экономики, Министерству финансов и Государственному комитету по инвестициям за три месяца разработать предложения по привлечению инвестиций.

Власти планируют устранить ряд недостатков в этой сфере, среди которых отсутствие юридической определенности в поставке техники машинно-тракторным паркам, недостаточное количество самоходной техники, неконкурентная себестоимость узбекской сельхозтехники и проблемы с финансированием производства.

В 2018 году в Узбекистан поставят дополнительную сельхозтехнику, всего более 11,2 тысячи единиц. Около 10% придется на пропашные высококлиренсные тракторы, часть из них закупят по лизингу.

Введен новый порядок поставок. Теперь заказы формируются на региональных ярмарках с участием отечественных и мировых производителей.

По теме

В Узбекистане может появиться филиал одного из ведущих сельхозинститутов РФ
Теги:
постановление, Сельхозтехника, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Агропромышленный комплекс



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Названы победители конкурса красоты Miss Caspian 2018
    Красота по-каспийски

    Названы победители конкурса красоты Miss Caspian 2018: местные и зарубежные представители моды выбрали лучших азербайджанских моделей.

  • Шенгенская виза, архивное фото
    Окно в Европу

    Беларусь может договориться об упрощении визового режима с Евросоюзом до конца этого года, заявили в МВД республики.

  • Константин Тужба
    Абхазский гамбит

    Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба рассказал, почему в республике растет потребность в шахматных соревнованиях среди детей.

  • Акция протеста у здания РПА (11 апреля 2018). Ереван
    Мы остаемся!

    Министерство финансов Армении опровергает сообщения СМИ о массовых увольнениях в ведомстве.

  • Пресс-конференция посла РФ в Латвии Евгения Лукьянова
    Латвийский выбор

    Россия заинтересована в добрососедских отношениях с Латвией, но Рига делает все, чтобы не быть мостом между Западом и Востоком, заявил российский посол Евгений Лукьянов.

  • Линии электропередачи, архивное фото
    Борьба с зависимостью

    По мнению экс-премьера Литвы Андрюса Кубилюса, энергетические проекты Москвы могут оставить балтийскую республику зависимой от России.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Красная дорожка перед премьерой фильма Лето на 71-м Каннском кинофестивале (9 мая 2018). Канны, Франция
Дневник Канн. Лица, образы, наряды...
Поезд проехал через лесной пожар в Хабаровской крае
Сквозь пламя и дым: поезд под Хабаровском проехал через лесной пожар
Дети — главные жертвы войны в Сирии
Дети — главные жертвы войны в Сирии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054