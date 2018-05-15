Инспекторы оставят протоколы на неправильно припаркованных авто

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В Узбекистане ввели новый вид предупреждений для невнимательных водителей — на стеклах припаркованных не в том месте автомобилей теперь оставляют протоколы, сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения Ташкента.

"По фактам нарушений правил стоянки или остановки, зафиксированным сотрудниками Службы безопасности дорожного движения на фото-, видеокамеру, в отношении водителей, оставивших автомобиль в неположенном месте, составляются протоколы о правонарушении", — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что ГУВД принимает меры для повышения безопасности на дорогах, предупреждения заторов и транспортных происшествий, но часть водителей продолжают игнорировать Правила дорожного движения и оставлять автомобили в неположенных местах — под знаками "Остановка запрещена", на тротуарах, возле светофоров и разворотов.

Ранее сообщалось о появлении в Ташкенте первых девушек-инспекторов УБДД. Две новых сотрудницы работают на дорогах у Центрального вокзала и Международного аэропорта имени Ислама Каримова.