В Узбекистане запустят интернет-портал для госзакупок

Сайт www.xarid.uz в данный момент работает в тестовом режиме, он начнет работу в ближайшее время, пользователи смогут получить подробную информацию о государственных закупках.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В ближайшее время в Узбекистане запустят новый интернет-портал и торговую платформу для регулирования государственных закупок.

Пользователи смогут зарегистрироваться, получить подробную информацию и провести необходимые процедуры. В данный момент сайт функционирует в тестовом режиме, уже проведены все необходимые работы для интеграции с порталами и специалистами других ведомств, его запустят в ближайшее время.

По словам начальника управления Национального агентства проектного управления Аброра Гадоева, внедрение этой системы позволит создать для всех участников торгов равные условия и повысить эффективность операций.

В апреле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О государственных закупках", который предусматривает возможность осуществлять часть закупок в электронном виде.

С этого момента госзакупки проводятся на аукционе по понижению стартовой цены.