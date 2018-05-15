Назначен глава департамента эксплуатации зданий хокимията столицы

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. На пост руководителя департамента по эксплуатации зданий хокимията Ташкента 15 мая назначили Мурада Ирматова, сообщает пресс-служба администрации.
В апреле-мае в Узбекистане произошел ряд отставок и назначений. 26 апреля должность хокима Ташкента вместо Рахмонбека Усманова занял Джахонгир Артыкходжаев, в начале мая свой пост оставил глава УБДД Ташкента Барат Маменов, пока его обязанности исполняет первый заместитель Жамшид Жураев.
Заместителем министра инноваций республики назначили проработавшего 20 лет за рубежом Атабека Назирова, а глава Налогового комитета Батыр Парпиев ушел в отставку из-за проблем со здоровьем, его кресло может занять экс-заместитель Бехзод Мусаев, он назначен исполняющим обязанности.