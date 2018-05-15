Назначен глава департамента эксплуатации зданий хокимията столицы

Пост занял специалист по недвижимости компании Akfa, который в 2011-2017 годах также руководил компанией "Кучмас мулк савдо хизмати".

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. На пост руководителя департамента по эксплуатации зданий хокимията Ташкента 15 мая назначили Мурада Ирматова, сообщает пресс-служба администрации.

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Мурад Ирматов — выпускник Ташкентского экономического университета, занимал должность специалиста по недвижимости в компании Akfa, а с 2011 по 2017 год работал директором компании "Кучмас мулк савдо хизмати".

В апреле-мае в Узбекистане произошел ряд отставок и назначений. 26 апреля должность хокима Ташкента вместо Рахмонбека Усманова занял Джахонгир Артыкходжаев, в начале мая свой пост оставил глава УБДД Ташкента Барат Маменов, пока его обязанности исполняет первый заместитель Жамшид Жураев.

Заместителем министра инноваций республики назначили проработавшего 20 лет за рубежом Атабека Назирова, а глава Налогового комитета Батыр Парпиев ушел в отставку из-за проблем со здоровьем, его кресло может занять экс-заместитель Бехзод Мусаев, он назначен исполняющим обязанности.