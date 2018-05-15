Назначен начальник управления МИД по сотрудничеству со странами СНГ

Ранее Равшанбек Алимов занимал должность начальника Информационно-аналитического центра международных отношений, а также представлял интересы республики в России, во Франции и на Украине.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Начальником управления Министерства иностранных дел Узбекистана по сотрудничеству со странами СНГ назначили Равшанбека Алимова, сообщает пресс-служба ведомства.

"Он ранее работал начальником отдела Информационно-аналитического центра международных отношений, советником Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации, послом во Французской Республике и Украине", — также отмечается на сайте.

В апреле-мае в Узбекистане прошла серия отставок и назначений. 22 апреля ряд кадровых назначений произошел в Министерстве внутренних дел республики — начальником Управления по Навоийской области назначили полковника Турсунова Рустама Рахмоновича, по Джизакской — генерал-майора Кодирова Гайрата Тоировича.

В середине апреля также освободили от должности заместителя главы МЧС Комилжона Арипова. В мае в отставку ушел руководителя Налогового комитета Узбекистана Батыр Парпиев.