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Назначен начальник управления МИД по сотрудничеству со странами СНГ

Spuntik / Владимир Федоренко
В Узбекистане
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Ранее Равшанбек Алимов занимал должность начальника Информационно-аналитического центра международных отношений, а также представлял интересы республики в России, во Франции и на Украине.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Начальником управления Министерства иностранных дел Узбекистана по сотрудничеству со странами СНГ назначили Равшанбека Алимова, сообщает пресс-служба ведомства.

"Он ранее работал начальником отдела Информационно-аналитического центра международных отношений, советником Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации, послом во Французской Республике и Украине", — также отмечается на сайте.

В апреле-мае в Узбекистане прошла серия отставок и назначений. 22 апреля ряд кадровых назначений произошел в Министерстве внутренних дел республики — начальником Управления по Навоийской области назначили полковника Турсунова Рустама Рахмоновича, по Джизакской — генерал-майора Кодирова Гайрата Тоировича.

В середине апреля также освободили от должности заместителя главы МЧС Комилжона Арипова. В мае в отставку ушел руководителя Налогового комитета Узбекистана Батыр Парпиев.

Теги:
назначение, МИД Узбекистана, Узбекистан, Отставки и назначения



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