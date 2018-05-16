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Площадь Дружба народов в Ташкенте

День города Ташкента будут праздновать в столице

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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Тема:
События Ташкента (49)
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В администрацию города постоянно поступали соответствующие предложения, на этой неделе разработкой займется Общественный совет.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Ташкенте появится свой праздник — День города, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Как заявил журналистам хоким Джанхонгир Артыкходжаев, в администрацию постоянно поступали соответствующие предложения. В ближайшие дни разработкой концепции займется Общественный совет, созданный при хокимияте. Дата праздника пока не называется.

Кроме того, в городе появятся фотозоны с хештегом "Ташкент любит вас". В городской администрации эту фразу считают креативной и логичной.

Хокимият Ташкента
© Sputnik / Валерий Мельников
При хокимияте Ташкента появится общественный совет
День города традиционно отмечают в крупных городах большинства стран мира. Как правило, этот праздник приходится на выходные дни. Власти организуют масштабные празднования — концерты, гуляния, ярмарки и конкурсы, а также украшают улицы.

Ташкент — столица и крупнейший населенный пункт Узбекистана, город республиканского подчинения. Упоминания о Ташкенте встречаются с I-II веков до нашей эры, под нынешним названием он известен с XI века. Город административно разделен на 11 районов, население превышает 2,4 миллиона человека.

В конце апреля в Ташкенте сменился хоким, пост занял Джахонгир Артыкходжаев.

Тема:
События Ташкента (49)

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Теги:
Хокимият Ташкента, Ташкент, Праздничные и выходные дни



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