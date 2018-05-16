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Сборная Узбекистана по футболу

В национальной футбольной сборной назвали состав на матч против Ирана

© Федерация футбола Узбекистана
В Узбекистане
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Товарищескую встречу проведут в Тегеране 19 мая, исполняющий обязанности главного тренера решил не приглашать в сборную легионеров.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В национальной сборной Узбекистана по футболу назвали состав команды на матч против Ирана и приняли решение не приглашать легионеров, сообщает портал "Народное слово" со ссылкой на врио главного тренера Темура Кападзе.

Среди игроков — Умиджон Эргашев, Дониёр Нарзуллаев, Одилжон Хамробеков, Азизжон Ганиев, Ислом Кенжабоев из футбольного клуба "Насаф".

Нападающий сборной Узбекистана Егор Кримец во время отборочного футбольного матча чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионе Азади в Тегеране, Иран
AP Photo / Vahid Salemi
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Также 19 мая против иранцев в Тегеране сыграют Ботирали Эргашев, Исломжон Кобилов, Хуршид Гиясов, Сардор Собирхуджаев из "Бунёкдора", Ботирали Эргашев из "Навхабора", Достон Турсунов — "Нефтчи" и другие футболисты.

Нападающими выступят Забихилло Уринбаев из "Металлурга" и Андрей Сидоров из клуба "Кызылкум".

Сборная Узбекистана по футболу представляет страну на международных турнирах и матчах, с 1994 году входит в состав АФК и ФИФА. Считается одной из сильнейших команд Азии и стран постсоветского пространства.

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Теги:
футбол, Сборная Узбекистана, Тегеран, Узбекистан, Футбол



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