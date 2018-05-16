В национальной футбольной сборной назвали состав на матч против Ирана

Товарищескую встречу проведут в Тегеране 19 мая, исполняющий обязанности главного тренера решил не приглашать в сборную легионеров.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В национальной сборной Узбекистана по футболу назвали состав команды на матч против Ирана и приняли решение не приглашать легионеров, сообщает портал "Народное слово" со ссылкой на врио главного тренера Темура Кападзе.

Среди игроков — Умиджон Эргашев, Дониёр Нарзуллаев, Одилжон Хамробеков, Азизжон Ганиев, Ислом Кенжабоев из футбольного клуба "Насаф".

AP Photo / Vahid Salemi Сборная Узбекистана рухнула в рейтинге ФИФА

Также 19 мая против иранцев в Тегеране сыграют Ботирали Эргашев, Исломжон Кобилов, Хуршид Гиясов, Сардор Собирхуджаев из "Бунёкдора", Ботирали Эргашев из "Навхабора", Достон Турсунов — "Нефтчи" и другие футболисты.

Нападающими выступят Забихилло Уринбаев из "Металлурга" и Андрей Сидоров из клуба "Кызылкум".

Сборная Узбекистана по футболу представляет страну на международных турнирах и матчах, с 1994 году входит в состав АФК и ФИФА. Считается одной из сильнейших команд Азии и стран постсоветского пространства.