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Хокимият Ташкента

Новым замхокима Ташкента назначили Кахрамона Арипова

© Sputnik / Валерий Мельников
В Узбекистане
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (191)
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Экс-заместитель министра дошкольного образования займется вопросами экономики и предпринимательства столицы.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Новым заместителем хокима Ташкента по вопросам экономики и предпринимательства назначили Кахрамона Арипова, сообщает пресс-служба столицы.

Назначение состоялось на заседании, в котором участвовал премьер-министр республики Абдулла Арипов, оно прошло 15 мая.

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Ранее Кахрамон Арипов работал заместителем министра дошкольного образования и возглавлял правление банка "Асака".

На прошлой неделе, 1 2 мая, замхокима по экономическому и социальному развитию Нозима Хусанова перевели на должность хокима Сергелийского района. Он сменил Бахтиёра Рахмонова, который, в свою очередь, был назначен главой Алмазарского района столицы.

В конце апреля и мае в Узбекистане прошел ряд отставок и назначений. 26 апреля пост хокима Ташкента занял Джахонгир Артыкходжаев, в начале мая должность главы УБДД оставил Барат Маменов, пока исполняющим обязанности назначили Жамшида Жураева.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (191)

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Теги:
заместитель министра, Экономика, Ташкент, Отставки и назначения



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