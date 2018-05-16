Новым замхокима Ташкента назначили Кахрамона Арипова

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Новым заместителем хокима Ташкента по вопросам экономики и предпринимательства назначили Кахрамона Арипова, сообщает пресс-служба столицы.

Назначение состоялось на заседании, в котором участвовал премьер-министр республики Абдулла Арипов, оно прошло 15 мая.

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Ранее Кахрамон Арипов работал заместителем министра дошкольного образования и возглавлял правление банка "Асака".

На прошлой неделе, 1 2 мая, замхокима по экономическому и социальному развитию Нозима Хусанова перевели на должность хокима Сергелийского района. Он сменил Бахтиёра Рахмонова, который, в свою очередь, был назначен главой Алмазарского района столицы.

В конце апреля и мае в Узбекистане прошел ряд отставок и назначений. 26 апреля пост хокима Ташкента занял Джахонгир Артыкходжаев, в начале мая должность главы УБДД оставил Барат Маменов, пока исполняющим обязанности назначили Жамшида Жураева.