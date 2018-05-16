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В Узбекистане

В больнице Ташкента скончалась 12-летняя школьница

В Узбекистане
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Возможная причина смерти – пищевое отравление, девочку госпитализировали вместе с младшим братом 2009 года рождения.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Ташкентской городской детской клинической больнице №1 скончалась 12-летняя школьница, возможная причина смерти – пищевое отравление, сообщает портал “Новости Узбекистана”.

Девочку госпитализировали вместе с младшим братом 2009 года рождения, они попали в больницу с подозрением на отравление. Мальчика отправили в отделение вирусологии, его состояние стабилизировалось.

Сапоги
CC0 / pixabay.
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Проводятся судебно-медицинская экспертиза и доследственная проверка.

В апреле ученые из  Университета Джорджа Вашингтона в США опубликовали исследование, согласно которому пища из мест общественного питания – кафе и ресторанов признана опасной. Люди, которые питаются вне дома, больше подвержены влиянию вредных для организма химических веществ, считают специалисты.

Теги:
больница, отравление



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