В больнице Ташкента скончалась 12-летняя школьница

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Ташкентской городской детской клинической больнице №1 скончалась 12-летняя школьница, возможная причина смерти – пищевое отравление, сообщает портал “Новости Узбекистана”.

Девочку госпитализировали вместе с младшим братом 2009 года рождения, они попали в больницу с подозрением на отравление. Мальчика отправили в отделение вирусологии, его состояние стабилизировалось.

Проводятся судебно-медицинская экспертиза и доследственная проверка.

В апреле ученые из Университета Джорджа Вашингтона в США опубликовали исследование, согласно которому пища из мест общественного питания – кафе и ресторанов признана опасной. Люди, которые питаются вне дома, больше подвержены влиянию вредных для организма химических веществ, считают специалисты.