Заместителем главы Узнацбанка назначили Аброра Мухамедханова

Кредитная организация считается самым крупным инвестиционным банком в стране и способствует развитию финансового и промышленного секторов.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Заместителем председателя правления Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан назначили Аброра Мухамедханова, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Национальный банк Узбекистана создали Указом первого президента страны Ислама Каримова в сентябре 1991 года. Организация обслуживает свыше 70% всего внешнеторгового оборота и как инвестиционный банк считается самым крупным в стране. Его работа способствует развитию финансового и промышленного секторов, активно поддерживающих экономические реформы в Узбекистане.

В апреле-мае 2018 года в Узбекистане прошла волна отставок и назначений. 26 апреля пост хокима Ташкента занял Джанхогир Артыкходжаев, ранее на этой должности работал Рахмонбек Усманов.

Заместителем министра инноваций республики назначили проработавшего 20 лет за рубежом Атабека Назирова.