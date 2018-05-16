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Здание Национального Банка Узбекистана

Заместителем главы Узнацбанка назначили Аброра Мухамедханова

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (192)
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Кредитная организация считается самым крупным инвестиционным банком в стране и способствует развитию финансового и промышленного секторов.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Заместителем председателя правления Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан назначили Аброра Мухамедханова, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Национальный банк Узбекистана создали Указом первого президента страны Ислама Каримова в сентябре 1991 года. Организация обслуживает свыше 70% всего внешнеторгового оборота и как инвестиционный банк считается самым крупным в стране. Его работа способствует развитию финансового и промышленного секторов, активно поддерживающих экономические реформы в Узбекистане.

В апреле-мае 2018 года в Узбекистане прошла волна отставок и назначений. 26 апреля пост хокима Ташкента занял Джанхогир Артыкходжаев, ранее на этой должности работал Рахмонбек Усманов.

Заместителем министра инноваций республики назначили проработавшего 20 лет за рубежом Атабека Назирова.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (192)

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Теги:
назначение, банки, Узбекистан, Отставки и назначения



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