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В Узбекистане выросло производство тракторов в 11,4 раза

Sputnik / Стрингер
В Узбекистане
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Выпуск грузовиков и автобусов, при этом, в январе-апреле снизилось на 48% по сравнению с прошлогодними показателями.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Узбекистан в январе-апреле 2018 года увеличил производство тракторов в 11,4 раза — до 806 машин с 71 в прошлом году и сократил выпуск грузовиков и автобусов на 48%, сообщает пресс-служба Госкомстата.

С начала года предприятия автопрома произвели всего 144 автобуса, за тот же период в 2017 году — 300. Грузовых автомобилей с января выпустили 854 по сравнению с 1204 в прошлом году.

"По предварительным данным, в январе-апреле 2018 года предприятиями республики было произведено промышленной продукции на 60,3 триллиона сум, темпы роста к аналогичному периоду прошлого года составили 111,6 %", — также уточняется в сообщении.

В 2018 году в республике наиболее интенсивно развиваются низкотехнологичные производства. Их доля в структуре обрабатывающей промышленности составила 40,2%.

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Теги:
машина, Трактор, Госкомстат, Узбекистан, Машиностроение



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