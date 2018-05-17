Бывшего главу Чилназарского района назначили начальником водоканала

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Бывшего хокима Чилназарского района Ташкента 16 мая назначили руководителем Государственной унитарной компании "Сувхоз", сообщает портал "Новости Узбекистана".

Решение о смене должности 58-летнего Тохира Мирхидоятова было принято на собрании, проведенном под руководством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.

Должность хокима Тохир Мирхидоятов занимал с 2015 по 2017 год. Он закончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта, в 2003-2012 годах работал управляющим ГУП "Сувхоз", в 2012-2015 занимал пост главы департамента строительства и инвестиционных программ.

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В апреле-мае 2018 года в Узбекистане активно менялся руководящий состав ведомств и администраций. В конце апреля на пост хокима Ташкента назначили Джанхогира Артыкходжаева, должность заместителя министра инноваций республики занял Атабек Назиров, который до этого 20 лет работал за рубежом.

На этой неделе, 15-16 мая, во многих районах и организациях Ташкента отключали воду из-за строительства линии метро. Под руководством заместителя хокима Нодыра Максумова специалисты водоканала обеспечили жителей водой и вовремя проинформировали обо всех изменениях.