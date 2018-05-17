Власти определили сумму штрафа за принуждение к труду

За незаконное привлечение работников и студентов к полевым работам узбекские руководители заплатят от 1 до 3 заработных плат.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Узбекистане назначили сумму штрафа за незаконное привлечение студентов и работником к уборке и полевым работам, он составит от 1 до 3 минимальных заработных плат, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Эту тему работники хокимията и других организаций Ташкента обсудили на видеоселекторном совещании, которое провел премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

В мае правительство Узбекистана приняло решение об ужесточении ответственности за привлечение к принудительному труду, вышло постановление "О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан". Теперь субботники будут проводить только с разрешения президента или кабинета министров и исключительно на добровольной основе.

Изменения законодательства связаны с нашумевшим делом о смерти учительницы труда школы №42 Дианы Еникеевой. 14 марта 23-летнюю девушку сбил грузовик КамАЗ на 66 километре дороги М-37, где она занималась уборкой территории перед визитом в Самаркандскую область президента Шавката Мирзиёева.