GM Uzbekistan открыла выставку запчастей в Андижане

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В четверг, 17 мая, в здании Торгово-промышленной палаты на проспекте Навои в Андижане открыли постоянно действующий экспозиционный зал акционерного общества "Джи Эм Узбекистан", сообщает пресс-служба компании.

"В экспозиции зала представлены образцы импортируемых комплектующих частей всех моделей автомобилей производимых компанией", — говорится в сообщении.

Посетители смогут ознакомиться с комплектующими частями, которые предлагаются для освоения местным предприятиям, и получить консультацию высококвалифицированных специалистов по процессам локализации. Выставка работает с 8:00 до 17:00.

Ранее сообщалось о снижении в Узбекистане производства грузовых автомобилей и автобусов. Грузовиков с января по апрель 2018 года выпустили 854, для сравнения — в прошлом году 1204, а автобусов — 144 по сравнению с 300 в 2017 году.