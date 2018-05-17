В автобусах Самарканда полноценно заработала система оплаты по картам

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Компания Tezcard ввела в Самарканде систему оплаты по картам, сообщает пресс-служба организации.

Процедуру упростили, пассажиров попросят просто приложить карту к специальному терминалу, который спишет средства. Это позволит значительно сократить время водителя или кондуктора на расчет с пассажирами и увеличить прозрачность операций.

Также новая система дает возможность сбора данных для статистики и анализа загрузки транспорта.

"В планах компании стоят расширение списка маршрутов, оснащенных данным инновационным методом расчета, а также мест, в которых данные карты могут быть приобретены и пополнены", — уточняется в пресс-релизе.

На сегодня в Самарканде уже работает более 10 точек компании. Планируется запуск пополнения карт через различные платежные системы.