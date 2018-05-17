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Автобусы SAZ HD 50, производимые Самаркандским автомобильным заводом

В автобусах Самарканда полноценно заработала система оплаты по картам

tashtrans.uz
В Узбекистане
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Процедуру максимально упростили, пассажиры смогут приложить карту TezCard к специальному терминалу, он спишет средства.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Компания Tezcard ввела в Самарканде систему оплаты по картам, сообщает пресс-служба организации.

Процедуру упростили, пассажиров попросят просто приложить карту к специальному терминалу, который спишет средства. Это позволит значительно сократить время водителя или кондуктора на расчет с пассажирами и увеличить прозрачность операций.

Также новая система дает возможность сбора данных для статистики и анализа загрузки транспорта.

"В планах компании стоят расширение списка маршрутов, оснащенных данным инновационным методом расчета, а также мест, в которых данные карты могут быть приобретены и пополнены", — уточняется в пресс-релизе.

На сегодня в Самарканде уже работает более 10 точек компании. Планируется запуск пополнения карт через различные платежные системы.

Теги:
дорожные карты, автобусы, Самарканд, Транспорт



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