В защиту природы: у браконьеров в Ташкенте конфисковали ежей и черепах

На прошлой неделе инспекторы Госкомэкологии провели оперативно-профилактические рейды на рынках "Эски жува" и "Янгиабад".

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Ташкенте у браконьеров конфисковали боле 35 черепах, 10 ежей и 8 полевых птиц, сообщает пресс-служба Госкомэкологии.

Инспекторы региональной инспекции по контролю за охраной и использованием биоразнообразия и охраняемых природных территорий провели оперативно-профилактические рейды по рынкам "Янгиабад" и "Эски жува".

"В настоящее время по выявленным фактам принимаются соответствующие меры по отношению к правонарушителям в установленном законодательством порядке", — также уточняется в сообщении.

Кроме того, специалисты регулярно проверяют условия содержания животных, занесенных в Красную книгу — сайгаков, тигров, различных видов пернатых.

Зоозащитники отмечают, что чаще всего браконьеры вывозят из Узбекистана среднеазиатских черепах. Это связано с неприхотливостью животных, их можно не кормить несколько дней. Меньшей популярностью у мошенников пользуются змеи, волнистые попугаи и совы, встречаются случаи незаконного вывоза соколов.