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Инвентарь для уборки улиц, архивное фото

Осужденных в Узбекистане привлекут к общественным работам

© Sputnik / Владимир Астапкович
В Узбекистане
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Положение о порядке организации исполнения наказания утвердил постановлением Кабинет министров, список включает благоустройство городов, зон отдыха и поселков.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Взрослых и подростков, осужденных за какие-либо преступления, в Узбекистане привлекут к общественным работам, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Положение о порядке организации исполнения наказания утвердил постановлением Кабинет министров республики.Общественные работы смогут заменить судебный приговор.Список работ включает благоустройство городов, зон отдыха, поселков, детских и спортивных площадок, а также архитектурно-исторических памятников и кладбищ.

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Кроме того, осужденные займутся работой на плодоовощных базах и в агропромышленных комплексах, строительно-монтажными работами, разгрузкой и погрузкой, заготовкой вторсырья.Их могут направить уборщиками, санитарами, сторожами, садовниками и дворниками в школы или больницы.

Срок наказания не включат в трудовой стаж, наказание будет отбываться во время, свободное от основной учебы или работы. Место работы определит инспекция по исполнению наказания ОВД.

Для взрослых срок наказания должен составить от 120 до 480 и не менее 12 часов в неделю. Для подростков общественные работы ограничат до 240 часов, они могут работать три дня в неделю.

В мае правительство Узбекистана приняло постановление "О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан". Теперь за принуждение к труду руководителей могут наказать штрафом от 1 до 3 заработных плат.

Теги:
закон, общественные работы, Узбекистан, Пенитенциарная система



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