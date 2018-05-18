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Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана

Чиновников наказали за несвоевременное исполнение поручений президента

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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Должностные лица привлекли к дисциплинарной ответственности, из-за грубого нарушения закона возбудили три уголовных дела.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. С февраля в Узбекистане 51 должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, из-за грубого нарушения законодательства возбуждено три уголовных дела, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Проверками занимается Управление по надзору за исполнением решений президента Республики Узбекистана, которое образовано в структуре Генеральной прокуратуры.

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Они проводятся в соответствии с указом "О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности органов прокуратуры в обеспечении исполнения принимаемых нормативно-правовых актов".

"В ходе данных проверок особое внимание уделено своевременности, полноте и качеству исполнения решений и поручений президента Республики Узбекистан, а также были приняты меры по повышению ответственности должностных лиц за исполнение актов президента", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, управление оказало содействие 17 предпринимателям в получении кредитов на 53,3 миллиарда сумов и 4,3 миллиона долларов. Также 55,2 миллиарда сумов выделили на социально-экономическое развитие регионов.

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Теги:
Указ, Генеральная прокуратура Узбекистана, Узбекистан, Правоохранительные органы



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