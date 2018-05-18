"Кнауф" инвестирует более 20 миллионов долларов в строительство завода

В Бухарской области прошло официальное открытие линии по производству листов после масштабной реконструкции "Кнауф Гипс Бухара".

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В проектирование нового завода сухих строительных смесей рядом с заводом гипсокартонных листов немецкая компания "Кнауф" намерена инвестировать более 20 миллионов долларов, сообщает пресс-служба организации.

"Продукция, произведенная в Бухарской области, будет способствовать повышению конкурентоспособности экономики страны и увеличит экспортный потенциал Узбекистана", — говорится на сайте компании.

После окончания следующей фазы развития производства в Бухарской области "Кнауф" также инвестирует около 100 миллионов долларов.

Всего за почти 20 лет совместной работы немецкая инновационно-производственная компания по выпуску строительных материалов и оборудования инвестировала в узбекские проекты приблизительно 75 миллионов долларов.