МЧС Узбекистана предупредило об опасности схода селей

На этой неделе из-за стихии в Узбекистане погибли восемь человек, граждан просят соблюдать меры предосторожности в горных и предгорных районах.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Министерство чрезвычайных ситуаций Узбекистана предупредило об опасности схода селей, соответствующее информационное сообщение опубликовано на сайте ведомства.

"C 18 мая по 22 мая 2018 года по предгорным и горным районам Андижанской, Джизакской, Кашкадарьинской, Навойиской, Наманганской, Самаркандской, Ферганской и Ташкентской областей селеопасно", — сообщила пресс-служба.

В регионах ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди и грозы.

МЧС просит граждан соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения аварийных ситуаций обращаться на горячую линию по телефону 147-10-50.

На этой неделе в Узбекистане из-за схода селей погибли восемь человек. Над ликвидацией последствий стихии работает 642 человека и более 200 единиц техники.