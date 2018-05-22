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Сотрудники прокуратуры Узбекистана

За четыре месяца 2018 года прокуратура рассмотрела на 23,7% меньше дел

© prokuratura.uz
В Узбекистане
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В суды направлено 1518 уголовных дел в отношении 2337 лиц, что на 31% меньше, чем в 2017 году.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Органы прокуратуры за прошедшие 4 месяца 2018 года расследовали 1867 уголовных дел, по отношению к аналогичному периоду прошлого года их количество снизилось 23,7%, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Из них 1518 уголовных дел в отношении 2337 лиц направлены в суды, что на 679 уголовных дел (31%) меньше, чем в предыдущем году", — говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, с января по апрель 2018 года приостановлено 315 уголовных дел, в том числе 222 дела на основании того, что обвиняемые так и не были установлены, 86 — из-за того, что местонахождение обвиняемых не установлено. Этот показатель составляет 16,7% всех расследованных уголовных дел.

За 4 месяца прекращено 349 уголовных дел, в том числе 163 дела на основании ст.83 (основания для реабилитации), 186 — на основании ст.84 (основания для прекращения уголовного дела без решения вопроса о виновности) УПК Республики Узбекистан, данный показатель составляет 18,6% всех расследованных уголовных дел.

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Теги:
Генеральная прокуратура Узбекистана



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