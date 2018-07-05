Узбекистан разгромил Афганистан на домашнем турнире CAFA U16 по футболу

В Ташкенте стартовал международный юношеский футбольный чемпионат для игроков до 16 лет. В стартовом поединке хозяева поля разгромили афганских футболистов со счетом 4:1.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Юношеская футбольная команда из Узбекистана начала домашний чемпионат серии CAFA с уверенной победы над сверстниками из Афганистана, сообщает пресс-служба Федерации футбола республики.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, причем все пять мячей в этой встречи забили узбекистанцы. На восьмой минуте автоголом в собственные ворота в самом начале игры отличился Сардор Абдурашидхуджаев. Однако затем футболисты из Узбекистана забили четыре безответных гола в ворота соперников: Тимур Мамасиддиков оформил дубль, еще по одному мячу забили Игорь Чикризов и Хусаин Нарчаев.

По ходу турнира узбекистанцам предстоит сыграть также с командами из Казахстана и Таджикистана.