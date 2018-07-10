В Узбекистане началась охота на учителей-взяточников

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре провел рейд в Ташкентской области с целью выявления случаев взяточничества среди преподавателей и учителей.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Во время рейда, проведенного Отделом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, были выявлены случаи взяточничества в Юнусабадском районе Ташкента, сообщает "Узбекистан 24".

Так, директор школы № 247 была поймана с поличным при получении взятки в размере 500 тысяч сумов за устройство ребенка в первый класс.

Также при получении взятки в 400 тысяч сумов была поймана с поличным заместитель директора по духовности Профессионального колледжа национальных ремесел. Она выдала диплом об окончании учебного заведения одной из учениц, которая по семейным обстоятельствам не смогла закончить учебу.

"Если учителя этим занимаются, то кем вырастут их ученики? Как это повлияет на их еще не сформировавшееся сознание?", — говорится в репортаже телеканала.

Также в ходе рейда были пойманы с поличным студент и учитель медицинского колледжа Чиланзарского района Ташкента. Они планировали незаконно устроить в колледж свою знакомую для получения ею второго образования. Свою услугу они оценили в 500 долларов.