Узбекистан будет производить беспилотники

Документ был подписан в ходе визита сотрудников ГУП "Геоинновационный центр" в город Шэньчжэнь.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В Узбекистане будут производить беспилотные летательные аппараты, сообщил корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу "Геоинновационного центра".

Сообщается, что ГУП "Геоинновационный центр" при Государственном комитете по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру и китайский производитель дронов компания BShark Holdings Ltd подписали меморандум о сотрудничестве в области развития беспилотных технологий в Узбекистане.

Стороны намерены локализовать производство беспилотников в стране, будут совместно разрабатывать программы обучения, проводить семинары, обмениваться специалистами, информацией и опытом в сфере развития беспилотных технологий.

BShark Holdings Ltd также заявила о планах поставить необходимое производственное оборудование и технологии, обучить персонал, организовать отдел продаж и маркетинга.