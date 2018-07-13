Инвестиции в основной капитал в 2018 году превысили 41 трлн сумов

Привлеченные средства составили 53,6% от общей суммы освоенных инвестиций, а собственные средства предприятий и организаций - 46,4%.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Узбекистан с начала 2018 года освоил 41,2 млрд сумов инвестиций в основной капитал, сообщило Управление статистики инвестиций и строительства Государственного комитета по статистике.

Привлеченные средства составили 53,6% от общей суммы освоенных инвестиций, а собственные средства предприятий и организаций — 46,4%.

Значительную долю инвестиций в основной капитал Узбекистана составили средства предприятий и организаций — 32,7%. Доля кредитов банков и других заемных средств в общем объеме составила 18,8%, прямые иностранные инвестиции и кредиты — 12,1%, средства населения — 13,6, Фонда реконструкции и развития — 7,5%. Иностранные кредиты под гарантию Узбекистана составили 8,8%, республиканский бюджет — 3,4% и государственные целевые фонды — 3,1%.

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По темпам роста инвестиций в основной капитал лидирует Навоийская область (10,7%). Рост более чем в 2,3 раза к соответствующему периоду прошлого года связан со строительством рудника по добыче драгоценных металлов. Увеличениеобъема на 133,4% в Наманганской области обусловлено строительством тепловой электростанции в Туракурганском районе.

По освоению инвестиций в основной капитал лидирует Ташкент, где освоили 24,3% от общего объема инвестиций.

Большая часть инвестиций в основной капитал в отчетном периоде была направлена на новое строительство — 24,3 трлн сумов, или 59% от общего объема.

По видам экономической деятельности лидирует обрабатывающая промышленность. В этой отрасли было освоено более 23,3% от общего объема инвестиций в основной капитал (9,5 трлн сумов). В составе обрабатывающей промышленности лидируют химическая промышленность — 1,9 трлн сумов (4,8%), металлургическая промышленность — 1,6 трлн сумов (4%) и производство текстильных изделий и одежды — 1,6 трлн сумов (4%).

Иностранные инвестиции и кредиты в основной капитал преимущественно были освоены в горнодобывающей промышленности и составили 36,1% (3,1 трлн сумов).

"Это связано с осуществлением проекта по обустройству Кандымской группы месторождений и строительству газоперерабатывающего завода", — говорится в сообщении.

Далее по объему следует обрабатывающая промышленность. В ней было освоено более 2,6 трлн сумов, или 31,2% от общего объема иностранных инвестиций и кредитов. В электроснабжении и подаче газа было освоено около 1,2 трлн сумов.

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В социальной сфере за прошедший период построили и сдали в эксплуатацию 34 343 единицы жилья общей площадью5402,4 тыс. кв м, из которых 24 481 единица находится в сельской местности. Больше всего жилых домов построили в Бухарской области, где в эксплуатацию ввели 670,2 тыс. кв м, или 12,4% от общего объема введенных жилых домов. Доля Ташкентской и Кашкадарьинской областей составила по 8%.

В сфере здравоохранения ввели в эксплуатацию больницы на 160 коек и поликлиники на тысячу посещений. Появились также новые школы на 820 ученических мест.