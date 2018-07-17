Сними меня: Узбекистан идет в Instagram и другие соцсети

Бренд республики будет продвигаться на YouTube, в Twitter, Facebook и в других соцсетях, говорится в проекте документа об улучшении инвестиционного климата.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. В Узбекистане разработают "дорожную карту" по созданию и продвижению брендов регионов республики.

Согласно новому законопроекту, планируется размещать рекламные ролики на ведущих телеканалах, фестивалях и форумах, в социальных сетях (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram и других), а также разработать оригинальные слоганы.

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В тексте документа уточняется, что в Узбекистане отсутствует комплексный подход в продвижении региональных брендов, а также орган, ответственный за их формирование.

Для того чтобы иностранные инвесторы вовремя узнавали об изменениях в законодательстве, в республике планируют организовать и провести глобальные форумы с участием бизнес-сообществ стран-партнеров, направленные на освещение сути и значения реформ, проводимых в стране.

Также предлагается внедрить упрощенный порядок получения вида на жительство и многократных виз иностранными гражданами и лицами без гражданства, инвестировавшими в Узбекистан не менее 200 тысяч долларов США.