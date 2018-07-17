Сними меня: Узбекистан идет в Instagram и другие соцсети

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. В Узбекистане разработают "дорожную карту" по созданию и продвижению брендов регионов республики.
Согласно новому законопроекту, планируется размещать рекламные ролики на ведущих телеканалах, фестивалях и форумах, в социальных сетях (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram и других), а также разработать оригинальные слоганы.
Для того чтобы иностранные инвесторы вовремя узнавали об изменениях в законодательстве, в республике планируют организовать и провести глобальные форумы с участием бизнес-сообществ стран-партнеров, направленные на освещение сути и значения реформ, проводимых в стране.
Также предлагается внедрить упрощенный порядок получения вида на жительство и многократных виз иностранными гражданами и лицами без гражданства, инвестировавшими в Узбекистан не менее 200 тысяч долларов США.