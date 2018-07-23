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Начало учебного года в школах России

Университеты займутся родителями, которые игнорируют воспитание детей

© Sputnik / Александр Кондратюк
В Узбекистане
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Работа будет проходить при районном комитете женщин, будет оказываться помощь родителям в процессе воспитания ребенка.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Постановлением Кабинета Министров от 19.07.2018 г. № 554 утверждено Положение об общественной структуре "Родительский университет" при сходе граждан.

Перед структурой, которая создается в каждой махалле, поставлены 3 основные задачи:

  • проведение мероприятий по повышению правовых, духовно-нравственных, педагогических, психологических и медицинских знаний родителей при воспитании детей;
  • работа с родителями, не уделяющими достаточного внимания воспитанию детей, предупреждение случаев, оказывающих негативное влияние на стабильность социально-духовной обстановки в семьях схода граждан;
  • оказание помощи родителям в процессе воспитания ребенка, содействие в обеспечении здоровой духовной обстановки в семье.

Студенты в аудитории ВУЗат
© Sputnik / Евгений Биятов
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В состав "университетов" на сходе граждан (собрании представителей) на 2,5 года избираются 10–15 членов, в том числе их руководители и заместители руководителей. При этом функции руководителя осуществляет, как правило, специалист районного (городского) комитета женщин по работе с женщинами и укреплению духовно-нравственных ценностей в обществе.




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