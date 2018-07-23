Университеты займутся родителями, которые игнорируют воспитание детей

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Постановлением Кабинета Министров от 19.07.2018 г. № 554 утверждено Положение об общественной структуре "Родительский университет" при сходе граждан.
Перед структурой, которая создается в каждой махалле, поставлены 3 основные задачи:
- проведение мероприятий по повышению правовых, духовно-нравственных, педагогических, психологических и медицинских знаний родителей при воспитании детей;
- работа с родителями, не уделяющими достаточного внимания воспитанию детей, предупреждение случаев, оказывающих негативное влияние на стабильность социально-духовной обстановки в семьях схода граждан;
- оказание помощи родителям в процессе воспитания ребенка, содействие в обеспечении здоровой духовной обстановки в семье.