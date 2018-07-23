Военные Узбекистана и Казахстана ликвидировали террористическую группировку

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Минобороны Узбекистана сообщило о завершении первых совместных с Казахстаном учений по ликвидации незаконного вооруженного формирования, последний этап состоялся на горном полигоне Фориш в Джизакской области республики.
Первый этап совместных учений подразделений сил специальных операций двух стран состоялся 13-15 июля на территории Алма-Атинской области Казахстана.
"На горном полигоне Фориш в Джизакской области 21 июля состоялся второй, заключительный этап совместного тактико-специального учения по обнаружению и ликвидации условной террористической группировки", - сказал РИА Новости представитель ведомства. За ходом учений наблюдали министры обороны Узбекистана и Казахстана Абдусалом Азизов и Сакен Жасузаков.
В 2017 году Узбекистан и Казахстан активизировали сотрудничество в военно-технической сфере. В августе прошлого года министерства обороны двух стран впервые в истории двусторонних отношений заключили план военного сотрудничества. В феврале 2018 года вступило в силу межправительственное соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере.