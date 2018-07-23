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Военнослужащий во время конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения Зеленая тропа

Военные Узбекистана и Казахстана ликвидировали террористическую группировку

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Узбекистане
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На горном полигоне Фориш в Джизакской области 21 июля состоялся второй, заключительный этап совместного тактико-специального учения по обнаружению террористов.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Минобороны Узбекистана сообщило о завершении первых совместных с Казахстаном учений по ликвидации незаконного вооруженного формирования, последний этап состоялся на горном полигоне Фориш в Джизакской области республики.

Первый этап совместных учений подразделений сил специальных операций двух стран состоялся 13-15 июля на территории Алма-Атинской области Казахстана.

"На горном полигоне Фориш в Джизакской области 21 июля состоялся второй, заключительный этап совместного тактико-специального учения по обнаружению и ликвидации условной террористической группировки", - сказал РИА Новости представитель ведомства. За ходом учений наблюдали министры обороны Узбекистана и Казахстана Абдусалом Азизов и Сакен Жасузаков.

Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения
Минобороны Узбекистана
Военные Узбекистана и Казахстана провели первые совместные учения
По легенде учений, в ходе воздушной разведки в горной местности была зафиксирована группа боевиков. В результате оперативных действий военные Узбекистана и Казахстана осуществили десантирование в заданной местности и с применением фронтовых бомбардировщиков Су-25, вертолетов Ми-24, артиллерии блокировали террористов и уничтожили их.

В 2017 году Узбекистан и Казахстан активизировали сотрудничество в военно-технической сфере. В августе прошлого года министерства обороны двух стран впервые в истории двусторонних отношений заключили план военного сотрудничества. В феврале 2018 года вступило в силу межправительственное соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере.




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