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В ногу со временем : Шавкату Мирзиёеву 61 год

Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане
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Главы государств и правительств зарубежных стран поздравили Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Поздравления на имя Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева продолжают поступать от глав зарубежных государств, правительств, парламентов, известных политических деятелей, руководителей международных и региональных организаций, отдельных граждан.

Одними из первых узбекистанского лидера поздравили президенты Беларуси и Кыргызстана.

 Александр Лукашенко в своем послании отметил, что в Беларуси высоко оценивают успехи в социально–экономической сфере и на международной арене, достигнутые Узбекистаном под руководством его лидера.

"Открытые партнерские белорусско–узбекские отношения, основанные на взаимопонимании и дружбе, активно развивающийся диалог на всех уровнях и динамика укрепления торгово–экономических связей демонстрируют заинтересованность наших государств в наращивании плодотворного сотрудничества" — говорится в поздравлении.

Глава Беларуси выразил уверенность, что совместными усилиями странам удастся реализовать существенный экономический, научный, гуманитарный потенциал двустороннего взаимодействия.

В ходе телефонного разговора Сооронбай Жээнбеков подчеркнул,  что профессионализм, богатый управленческий опыт и конструктивный подход Шавката Мирзиёева к решению имеющихся вопросов будут способствовать дальнейшему процветанию Республики Узбекистан, а также укреплению ее авторитета на международной арене.

«Ваш личный вклад в развитие двусторонних отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном высоко оценивается в нашей стране», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков в ходе телефонного разговора, и выразил уверенность, что кыргызско-узбекские отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении, будут и впредь направлены на укрепление добрососедства и развитие взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами."

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента РУз
Президент надежды: Мирзиёев отмечает 60-летний юбилей

В ходе телефонного разговора с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил собеседника с днем рождения и пожелал Президенту Узбекистана крепкого здоровья, благополучия и новых успехов. Лидеры с удовлетворением отметили поступательное развитие двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, а также расширение кооперационных связей в Центральной Азии.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил Шавкату Мирзиёеву поздравительную телеграмму, в которой отметил,  что под руководством президента Узбекистан уверенно движется по пути устойчивого социально-экономического развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах. Во многом благодаря Вашим личным усилиям за последнее время удалось добиться новых успехов в развитии отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами.

Глава России отметил: «Буду рад продолжению товарищеского диалога с Вами и тесной совместной работы. Рассчитываю, что наши предстоящие переговоры в Ташкенте будут способствовать дальнейшему наращиванию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных областях на благо дружественных народов России и Узбекистана.»

Позже состоялся телефонный разговор двух президентов, в ходе которого Мирзиёев отметил отличную организацию прошедшего в России чемпионата мира по футболу.

Также лидеры обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества, в контексте подготовки государственного визита Президента России в Узбекистан, запланированного на осень 2018 года

Напомним, Шавкат Мирзиёев был избран по итогам республиканских выборов на должность президента Узбекистана , набрав  88,61%, за него проголосовало 15 миллионов человек. После смерти Ислама Каримова он был назначен исполняющим обязанности президента Узбекистана. Официально вступил в должность 14 декабря 2016 года.

После выборов Мирзиёев объявил политический курс на сближение со странами-соседями: Кыргызстаном, Казахстаном и Таджикистаном, благодаря ему успешно развивается взаимовыгодное сотрудничество с государствами ближнего и дальнего зарубежья в военной, экономической, гуманитарной областях.

Глава республики  – сторонник активного реформирования в промышленности, сельскохозяйственном секторе, правовой сфере, образовании и молодежной политике.

По его мнению : «Устойчивый социально-экономический прогресс невозможно представить без инновационного развития, широкой научно-технической кооперации и внедрения новых технологий, достижений науки и техники»

 

 

 

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Теги:
Узбекистан, Мирзиёев



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