Узбекистанцы увидят редкое астрономическое явление

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik В ночь с 27 на 28 июля узбекистанцы смогут наблюдать полное лунное затмение. Редкое астрономическое явление, а подобная конфигурация планет складывается на небе лишь раз в сто лет, можно будет наблюдать на всей территории Узбекистана.
Земля пройдет между Солнцем и Луной, бросит тень на наш спутник. По данным сотрудников Астрономического института Академии Наук Узбекистана, затмение начнется в 23:24 по ташкентскому времени. В отличие от солнечного затмения, когда части диска Солнца не видно, во время лунного затмения Луна остается видимой полностью. По мере того, как тень будет надвигаться на Луну, она окрасится в красновато-коричневый цвет- сообщает Даракчи
Напомним, что в последний раз узбекистанцы наблюдали четырехчасовое затмение 15 июня 2011 года, а последнее полное лунное затмение, состоявшееся 31 января, продолжалось всего 1 час 17 минут.