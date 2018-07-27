Новый рейс свяжет Самарканд и Душанбе

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Национальная таджикская авиакомпания "Таджик Эйр" объявила о запуске нового рейса по направлению Душанбе — Самарканд — Душанбе - сообщает Sputnik Таджикистан
Продолжительность полета составит примерно 45 минут, билет обойдется пассажиру чуть больше 72-х долларов. Первый полет состоится завтра, 28 июля на авиалайнере Boeing.
Повторный рейс по данному маршруту запланирован на 4 августа.
Напомним, после 25-летнего перерыва восстановлено авиасообщение между Узбекистаном и Тажикистаном. Самолет узбекских авиалиний 11 апреля приземлился в аэропорту Душанбе.