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Город Душанбе, вид из самолета, архивное фото

Новый рейс свяжет Самарканд и Душанбе

© Sputnik / Амир Исаев
В Узбекистане
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"Таджик Эйр" запускает полеты из Душанбе в Самарканд. Первые пассажиры рейса поднимутся на трап 28 июля.


ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Национальная таджикская авиакомпания "Таджик Эйр" объявила о запуске нового рейса по направлению Душанбе — Самарканд — Душанбе - сообщает Sputnik Таджикистан 

Продолжительность полета составит примерно 45 минут, билет обойдется пассажиру чуть больше 72-х долларов. Первый полет состоится завтра, 28 июля на авиалайнере Boeing.

Повторный рейс по данному маршруту запланирован на 4 августа.

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Регулярные авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана были прекращены в 1992 году. Однако когда в Узбекистане президентом стал Шавкат Мирзиёев, он взял курс на сближение с соседом. Одним из направлений такой политики стало возобновление транспортного сообщения и регулярных полетов в Таджикистан.

Напомним, после 25-летнего перерыва восстановлено авиасообщение между Узбекистаном и Тажикистаном. Самолет узбекских авиалиний 11 апреля приземлился в аэропорту Душанбе.

Теги:
гражданская авиация, Таджикистан, Узбекистан



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