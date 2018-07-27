"Паровозы" задержаны: подставные абитуриенты ожидают суда

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik СГБ Узбекистана раскрыла коррупционные схемы организаторов преступных группировок, которые предлагали поступление в вуз с помощью подставных абитуриентов, сообщается в сюжете телеканал "Узбекистан-24".
Поступление в вузы – горячая пора не только для абитуриентов и их родителей, но и для тех, кто организовывает, проводит и контролирует порядок во время испытаний. Несмотря на принимаемые меры, каждый год выявляются случаи, когда поступающим предлагают приобрести заветный студенческий билет за некоторую сумму. Размер гонорара мошенников варьируется в зависимости от популярности выбранного вуза или специальности, а также способа жульничества. Схемы, которые используют мошенники, на слуху.
К примеру, "бункер" — долгие годы был самым распространенным способом: тестовые задания под разными предлогами выносятся из экзаменационных аудиторий и передаются преподавателям, которые сидя в закрытых кабинетах — "бункерах— отмечают правильные ответы, затем работа возвращается абитуриенту.
"Пастухи" — лжеабитуриенты, решившие подзаработать на вступительной компании. Цель "пастухов" — вынести копии тестовых книжек нужных абитуриентов. Ранее выносили вырванные страницы тестов, которые потом передавались заранее приглашенным специалистам. Теперь, когда в конце экзаменов тестовые книги начали проверять, "пастухи" фотографируют задания при помощи гаджетов, скидывают на электронный носитель и передают флешки "специалистам".
Службой государственной безопасности Узбекистана задержано несколько групп, которые незаконными способами помогали абитуриентам поступать в выбранные вузы.
Сообщается, что узбекистанец Зайнитдин Исонов организовал группу "паровозов", состоящую из студентов Ташкентского государственного финансового института. Он оформил им поддельные медицинские справки и паспорта абитуриента.
К сожалению, это не единичные случаи. Мошенников, которые не прочь подзаработать на абитуриентах коррупционными методами, задерживают по всей стране.
Экзамены в вузы Узбекистана стартуют с 1 августа и продлятся две недели. Борьбе с незаконными способами прохождения тестов уделено особое внимание. В частности, все тестируемые будут сидеть одном большом помещении, а за ходом экзамена можно будет наблюдать в режиме реального времени.