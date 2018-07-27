"Паровозы" задержаны: подставные абитуриенты ожидают суда

В Узбекистане с 1 по 15 августа пройдут вступительные экзамены в высшие учебные заведения страны. В этом году заявки подали около 675 тысяч абитуриентов. Особое внимание будет уделено контролю за абитуриентами и недопущению фактов мошенничества при сдаче тестов.

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik СГБ Узбекистана раскрыла коррупционные схемы организаторов преступных группировок, которые предлагали поступление в вуз с помощью подставных абитуриентов, сообщается в сюжете телеканал "Узбекистан-24".

Поступление в вузы – горячая пора не только для абитуриентов и их родителей, но и для тех, кто организовывает, проводит и контролирует порядок во время испытаний. Несмотря на принимаемые меры, каждый год выявляются случаи, когда поступающим предлагают приобрести заветный студенческий билет за некоторую сумму. Размер гонорара мошенников варьируется в зависимости от популярности выбранного вуза или специальности, а также способа жульничества. Схемы, которые используют мошенники, на слуху.

К примеру, "бункер" — долгие годы был самым распространенным способом: тестовые задания под разными предлогами выносятся из экзаменационных аудиторий и передаются преподавателям, которые сидя в закрытых кабинетах — "бункерах— отмечают правильные ответы, затем работа возвращается абитуриенту.

"Пастухи" — лжеабитуриенты, решившие подзаработать на вступительной компании. Цель "пастухов" — вынести копии тестовых книжек нужных абитуриентов. Ранее выносили вырванные страницы тестов, которые потом передавались заранее приглашенным специалистам. Теперь, когда в конце экзаменов тестовые книги начали проверять, "пастухи" фотографируют задания при помощи гаджетов, скидывают на электронный носитель и передают флешки "специалистам".

Еще один способ жульничества на экзаменах — так называемый "паровоз", подставной абитуриент, который цепляет "вагоны" — своих клиентов, реальных абитуриентов. "Паровозами" обычно подрабатывают студенты или недавно окончившие университет молодые люди, которые молодо выглядят и не вызывают подозрений. Их цель – попасть в нужную аудиторию и оказывать помощь своим подопечным в решении заданий.

Службой государственной безопасности Узбекистана задержано несколько групп, которые незаконными способами помогали абитуриентам поступать в выбранные вузы.

Сообщается, что узбекистанец Зайнитдин Исонов организовал группу "паровозов", состоящую из студентов Ташкентского государственного финансового института. Он оформил им поддельные медицинские справки и паспорта абитуриента.

© Sputnik / Владимир Вяткин Экзамены в вузы Узбекистана: взятки, шмон и полная неорганизованность

Кроме того, силовики задержали с поличным Тургуна Мухамадиева во время получения взятки в 7 тысяч долларов за устройство на учебу в Ташкентский государственный технический университет. Часть денег он должен был передать своему подельнику Бехзоду Шералиеву.

К сожалению, это не единичные случаи. Мошенников, которые не прочь подзаработать на абитуриентах коррупционными методами, задерживают по всей стране.

Экзамены в вузы Узбекистана стартуют с 1 августа и продлятся две недели. Борьбе с незаконными способами прохождения тестов уделено особое внимание. В частности, все тестируемые будут сидеть одном большом помещении, а за ходом экзамена можно будет наблюдать в режиме реального времени.