В столице появится "Небесный город" за 500 миллионов долларов

В рамках проекта будут построены современные здания высотой 30-40 этажей

ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Комплекс "Небесный город" будет построен в узбекской столице в ближайшее время. Его стоимость составит свыше 500 миллионов долларов.

Как сообщает Podrobno.uz, проект строительства одобрил сегодня хоким Ташкента.

Указывается, что половину заявленных средств инвесторы готовы вложить в городское благоустройство.

Планируется, что в рамках проекта будут построены современные здания высотой 30-40 этажей.

Одно из зданий будет гостиничным, 5 – офисными и 6 – жилыми.

Строительство будет начато через 5 месяцев после окончательного утверждения участка, говорится в сообщении.