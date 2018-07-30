14:49 30 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.82
  • EUR9127.60
  • USD7789.38
Поиск
Резные ворота старой крепости

12 ворот в сердце Шелкового пути

© Sputnik / Александр Поляков
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
22 0 0

Комитет по городскому планированию, дизайну и архитектуре Общественного совета при хокимияте презентовал проект "12 ворот Ташкента". Разработчиками предлагается строительство сооружений в стиле тех цивилизаций, в сторону которых ведут дороги от них.

ТАШКЕНТ, - 30 июл Sputnik Работа над проектом началась с предложения  Академии художеств Узбекистана  реализовать крупный культурно-исторический проект по возрождению 12 ворот Ташкента. По мнению членов академии, архитектурно-культурный комплекс позволит представить Узбекистан как краеугольный камень новой культурной эры.

Мозаика в Ташкенте
Tashkent Retrospective
Обратно к красоте: в Ташкенте восстановят закрашенную мозаику
Конкурс на лучшее предложение по воссозданию 12 ворот Ташкента был объявлен городским хокимиятом в начале 2002 года, целью его было восстановление исторического облика столицы.

В древние времена  Ташкент окружала крепостная стена с въездными воротами. Основными из них были 12 ворот-дарбаза, которые располагались по часовой стрелке в следующем порядке: Корасарой, Тахтапуль, Лабзак, Кашгар, Кокандские, Коймас, Бешагач, Комолон, Самарканд, Кукча, Чигатай, Сагбан. Из-за роста города и расширения  его границ в 1890 году были разрушены последние ворота. Но некоторые районы Ташкента до сих пор носят их названия.

Перед авторами работ, представленных на конкурс, стояла непростая задача: не повторяя в точности древние артефакты, архитектурно-художественными приемами, с помощью символов, знаков и композиций  передать дух тех цивилизаций, в сторону которых ведут дороги от них. Также участникам конкурса предлагалось внести предложения по организации туристического маршрута по границам древней городской стены.

Теги:
проект, Общественный совет, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Полиция
    Операция "Скупка"

    После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.

  • Там нужно побывать! В Бишкеке открылся уникальный базар — видео
    Восточный базар

    В Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.

  • Мэр города Душанбе Рустам Эмомали
    На прямой связи

    Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии

  • Заседание Евразийского межправительственного совета глав правительства стран ЕАЭС (27 июля 2018). Санкт-Петербург
    Армянский интерес

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в Ереване думают о Евразийском союзе и какие планы строят в отношении этой организации.

  • Калькулятор института финансов Swedbank
    Оскорбили как гражданина

    Жительница Латвии, которая получила от банка отказ в выдаче кредита на русском языке, пожаловалась в местную националистическую газету.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Примите меры!

    Комитет ООН по правам человека порекомендовал Литве принять меры для расследования по делу о тайной тюрьме ЦРУ на территории республики.

  • Полиция
    Операция "Скупка"

    После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.

  • Там нужно побывать! В Бишкеке открылся уникальный базар — видео
    Восточный базар

    В Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.

  • Мэр города Душанбе Рустам Эмомали
    На прямой связи

    Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Огромная, кровавая, волшебная: фото самого длительного лунного затмения века
Морской дозор – как прошел главный парад ВМФ России
Сколько стоит тонировка в разных странах мира
Кому, как и за сколько можно затонировать авто в Узбекистане и странах СНГ

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054