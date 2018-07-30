Двенадцать ворот в сердце Шелкового пути: уникальный проект в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Работа над проектом началась с предложения Академии художеств Узбекистана реализовать крупный культурно-исторический проект по возрождению 12 ворот Ташкента. По мнению членов академии, архитектурно-культурный комплекс позволит представить Узбекистан как краеугольный камень новой культурной эры.
Конкурс на лучшее предложение по воссозданию 12 ворот Ташкента был объявлен городским хокимиятом в начале 2002 года, целью его было восстановление исторического облика столицы.
В древние времена Ташкент окружала крепостная стена с въездными воротами. Основными из них были 12 ворот-дарбаза, которые располагались по часовой стрелке в следующем порядке: Корасарой, Тахтапуль, Лабзак, Кашгар, Кокандские, Коймас, Бешагач, Комолон, Самарканд, Кукча, Чигатай, Сагбан. Из-за роста города и расширения его границ в 1890 году были разрушены последние ворота. Но некоторые районы Ташкента до сих пор носят их названия.