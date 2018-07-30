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Резные ворота старой крепости

Двенадцать ворот в сердце Шелкового пути: уникальный проект в Ташкенте

© Sputnik / Александр Поляков
В Узбекистане
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Комитет по городскому планированию, дизайну и архитектуре Общественного совета при хокимияте презентовал проект "12 ворот Ташкента". Разработчиками предлагается строительство сооружений в стиле тех цивилизаций, в сторону которых ведут дороги от них.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Работа над проектом началась с предложения  Академии художеств Узбекистана  реализовать крупный культурно-исторический проект по возрождению 12 ворот Ташкента. По мнению членов академии, архитектурно-культурный комплекс позволит представить Узбекистан как краеугольный камень новой культурной эры.

Конкурс на лучшее предложение по воссозданию 12 ворот Ташкента был объявлен городским хокимиятом в начале 2002 года, целью его было восстановление исторического облика столицы.

В древние времена  Ташкент окружала крепостная стена с въездными воротами. Основными из них были 12 ворот-дарбаза, которые располагались по часовой стрелке в следующем порядке: Корасарой, Тахтапуль, Лабзак, Кашгар, Кокандские, Коймас, Бешагач, Комолон, Самарканд, Кукча, Чигатай, Сагбан. Из-за роста города и расширения  его границ в 1890 году были разрушены последние ворота. Но некоторые районы Ташкента до сих пор носят их названия.

Мозаика в Ташкенте
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Перед авторами работ, представленных на конкурс, стояла непростая задача: не повторяя в точности древние артефакты, архитектурно-художественными приемами, с помощью символов, знаков и композиций  передать дух тех цивилизаций, в сторону которых ведут дороги от них. Также участникам конкурса предлагалось внести предложения по организации туристического маршрута по границам древней городской стены.

Теги:
проект, Общественный совет, Ташкент



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