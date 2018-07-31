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Самолет авиакомпании Уральские авиалинии

"Уральские авиалинии" возобновят полеты в Карши и Навои

© Sputnik / Павел Лисицын
В Узбекистане
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С октября количество рейсов увеличится до двух раз в неделюсообщение в Карши, график полетов в Навои планируется вернуть к прежнему режиму в сентябре.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. С 1 августа "Уральские авиалинии" возобновляют авиасообщение Москва  — Карши  - сообщается на официальном сайте авиакомпании. Первый полет этого направления состоялся второго мая нынешнего года.

Вылеты из столичного аэропорта "Домодедово" будут осуществляться по средам, обратно — по четвергам. С октября самолеты в Карши и обратно будут летать в два раза чаще. Билеты уже в продаже.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии
© Sputnik / Александр Полегенько
"Уральские авиалинии" начнут летать из Пулково в Ургенч, Бухару и Фергану
Регулярный рейс в Карши позволит пассажирам планировать деловые или туристические поездки. По прилете в Москву можно воспользоваться стыковками в другие города России, ближнего и дальнего зарубежья. Все рейсы выполняются на комфортабельных Airbus в двуклассной компоновке.

В Навои самолеты авиаперевозчика начнут летать уже в сентябре.

"Уральские авиалинии" — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года" она перевезла более 8 000 000 человек, география полетов включает более двухсот направлений.

В течение последних двух лет небо Узбекистана становится все более открытым: после длительного перерыва, начались полеты таджикских авиалиний в Ташкент, Самарканд и Бухару, увеличилась частота полетов из Казахстана, рейсы "Азербайджанских авиалиний" связали столицы двух республик, интерес к расширению сотрудничества  выражают турецкие перевозчики, среди которых такие известные авиакомпании Pegasus Airlines и Atlasglobal".
По мнению экспертов, сегодня у республики, есть все возможности стать региональным хабом, а у "Узбекистон хаво йуллари" — доминирующей компанией в Центральной Азии.

 

 

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