"Уральские авиалинии" возобновят полеты в Карши и Навои

С октября количество рейсов увеличится до двух раз в неделюсообщение в Карши, график полетов в Навои планируется вернуть к прежнему режиму в сентябре.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. С 1 августа "Уральские авиалинии" возобновляют авиасообщение Москва — Карши - сообщается на официальном сайте авиакомпании. Первый полет этого направления состоялся второго мая нынешнего года.

Вылеты из столичного аэропорта "Домодедово" будут осуществляться по средам, обратно — по четвергам. С октября самолеты в Карши и обратно будут летать в два раза чаще. Билеты уже в продаже.

Регулярный рейс в Карши позволит пассажирам планировать деловые или туристические поездки. По прилете в Москву можно воспользоваться стыковками в другие города России, ближнего и дальнего зарубежья. Все рейсы выполняются на комфортабельных Airbus в двуклассной компоновке.

В Навои самолеты авиаперевозчика начнут летать уже в сентябре.

"Уральские авиалинии" — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года" она перевезла более 8 000 000 человек, география полетов включает более двухсот направлений.

В течение последних двух лет небо Узбекистана становится все более открытым: после длительного перерыва, начались полеты таджикских авиалиний в Ташкент, Самарканд и Бухару, увеличилась частота полетов из Казахстана, рейсы "Азербайджанских авиалиний" связали столицы двух республик, интерес к расширению сотрудничества выражают турецкие перевозчики, среди которых такие известные авиакомпании Pegasus Airlines и Atlasglobal".

По мнению экспертов, сегодня у республики, есть все возможности стать региональным хабом, а у "Узбекистон хаво йуллари" — доминирующей компанией в Центральной Азии.